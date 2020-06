Vaccarezza (Cambiamo!): "Restituito il 100% delle risorse assegnate per le spese di funzionamento del gruppo consigliare che presiedo"

"Anche per questa annualità, ho restituito il 100% delle risorse economiche che mi erano state assegnate per le spese di funzionamento del gruppo consigliare che avevo il privilegio di presiedere" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e capogruppo di "Cambiamo!".

"La somma in restituzione è pari a 39.296,68 Euro, di cui 22.498,66 proprio per il funzionamento del gruppo. Dal 2015 ad oggi, prima come capogruppo di Forza Italia ed ora di Cambiamo! ho restituito oltre 100.000 Euro, che sono tornati in disponibilità nelle casse di Regione Liguria, segno che l'attività dei Gruppi può essere effettuata in maniera efficace, anche con un occhio di riguardo al risparmio, che non significa ristrettezza ma oculatezza nell'impiego dei soldi dei contribuenti".

"Cosi è stato fatto fino ad oggi, così verrà fatto nella prossima legislatura, seguendo politiche di buona amministrazione, valutando attentamente come possono essere impiegate le risorse a nostra disposizione, e facendo si che il disavanzo torni in disponibilità di capitoli economici che permettano di migliorare la vita dei Liguri. Cosi si contengono realmente, con i fatti, e non con i proclami, i costi della politica" conclude Vaccarezza.