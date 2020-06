Sportelli Cup e sale operatorie: l'Ordine dei Medici savonese chiede la riapertura: "Si ritorni ai livelli operativi pre-Covid"

"L’Italia si sta avviando ad una ripresa completa delle normali attività della vita civile pur con tutte le precauzioni necessarie in relazione al momento che il paese sta vivendo. Purtroppo persistono ancora delle importanti difficoltà nella ripresa della normale assistenza sanitaria alla popolazione".

E' l'allarme che arriva dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri provinciale di Savona. Il riferimento è chiaro ed è indirizzato alla riapertura, per ora solamente per via telefonica, degli sportelli CUP.

"Avendo constatato che la riapertura dei CUPA mediante le modalità indicate dall’Agenzia Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) ha creato non poche difficoltà alla popolazione, in particolare ad anziani e malati cronici, nonché ai medici sia MMG e PLS che specialisti, chiede che Regione Liguria riapra subito, con tutte le cautele richieste dalla attuale situazione epidemica e dalle disposizioni nazionali, gli sportelli CUP fisici per le prenotazioni e contemporaneamente migliori ulteriormente la modalità di prenotazione telefonica poiché è evidente che la sola apertura dei call center, anche se notevolmente potenziata, è attualmente inadeguata alle necessità dei pazienti, come riportato anche dalle notizie di stampa apparse sui quotidiani locali nei giorni scorsi".

Lunghe code e centinaia, se non migliaia, sono state le chiamate giunte in poche ore ai centralini. Da qui la richiesta, che tiene conto pure di tutte quelle attività che sono ripartite riaprendo al pubblico: "L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona ha già chiesto da oltre una settimana la ripresa completa delle attività dei CUP con le prenotazioni anche allo sportello. D’altronde non è spiegabile come sia possibile accedere agli sportelli bancari, ai negozi o alla posta, rispettando le normative anti contagio, e non sia attualmente possibile l’accesso agli sportelli CUP, peraltro attualmente possibile solamente per il pagamento dei tickets".

"Si ricorda anche che non possono essere dimenticate quelle migliaia di persone che sono in attesa d’interventi chirurgici - si legge quindi nella nota -; l’Ordine auspica una riapertura completa dei reparti chirurgici ritornando ai livelli di attività operatoria pre Covid, compatibilmente con il numero di medici, sia chirurghi che anestesisti, in attività presso la ASL 2".

"L’esperienza acquisita nei drammatici giorni della pandemia permetterà senz’altro una rapida riorganizzazione dei posti letto qualora si debba affrontare una ripresa dei contagi" chiosa dunque l'ordine rappresentato dal dottor Corti.