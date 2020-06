Mostra personale di Rosa Brocato e Piero Spotorno nella “Gallery Malocello” di Varazze

La prestigiosa “Gallery Malocello” di Varazze, sede del noto gruppo di pittori Associazione Artisti Varazzesi” di via Malocello n.37, storico e centrale rione della città di Varazze, da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2020, ospiterà la mostra di pittura di Rosa Brocato e di fotografia in bianco e nero di Piero Spotorno.

L’esposizione, nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, resterà aperta fino a domenica 5 luglio, visitabile tutti i giorni dalle ore: 10:00/12:00 e 17:00/19:00 - Inoltre: venerdì, sabato e domenica anche dalle ore 21:00 alle 23:00. Ingresso libero.

Piero Spotorno, classe 1931, presidente della locale emittente televisiva, Televarazze, socio della locale sezione della LNI e del Gruppo ANMI, dopo i numerosi e qualificati apprezzamenti e il successo ottenuto in esposizioni allestite in varie località esporrà, per la prima volta nella sua città, le opere in bianco e nero da 30x40 cm. realizzate nel corso degli anni con un apparecchio Rolleiflex 6x6.

«Ho sempre fotografato solo quello che mi piaceva, senza mai pensare a cosa poteva interessare agli altri, concentrandomi invece nel cercare di esprimere al meglio, con lo “scatto”, la mia emozione e il sentimento provato nei confronti di quanto stavo fotografando. In ogni foto c’è qualcosa di me. E, questa magia, la rende unica.» Spiega Piero Spotorno.

Rosa Brocato, che è nata a Cefalù e vive a Cogoleto (GE), ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive a Ferrara, Genova, San Remo, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Savona, Albisola, Noli, Palermo, Aix-en-Provence e, nel 2011, alla IV edizione della biennale dell’acquerello a Tata (Ungheria).

Nel 2012, invitata, ha partecipato alla mostra collettiva di “Grenzenlos” Marktredwitz (Germania), organizzata da Focus Europa e recentemente alla mostra collettiva Internazionale di Carpeneto (AL), nella storica dimora della “Casa dei Leoni”.

Diplomata Maestra d’Arte, ha iniziato la sua carriera con una mostra a Ferrara, presso la Galleria Alba. Seguono numerose collettive e personali sia in Italia che all’estero (Francia, Spagna, Ungheria e Germania).

Dicono di lei:

“La sua pittura caratterizzata da una sorta di cromatismo evanescente. Mette in luce le proprie capacità espressive volte all’accoglimento sensibile della realtà, sia essa paesaggistica che oggettuale.” – (Prof. Germano Beringheli)

“… è uno scorcio di città “Torri del Brandale” che Rosa Brocato descrive in un impianto dai richiami futuristi; le case, il borgo, il porto, le navi ondeggiano in un mare rovente che l’osservatore distingue perdendo le esatte coordinate nello spazio e nel tempo. – (critico d’arte Stefano Bigazzi)

“… la prevalenza data ai toni di blu e di violetto trattati con infinite variazioni, rendono in maniera originale i soggetti che presentano elementi di primo piano più definiti, lasciando via via sfumare nell’indeterminatezza le lontananze. – (Prof. Bartolomeo Delfino)

“… la scomposizione delle immagini ricorda le visioni simultanee dei Futuristi e il colore si accende in toni corruschi e in bagliori di luce.” (Prof. Daniele Grosso Ferrando)

Tra le mostre più importanti ricordiamo: Savona - Palazzo Nervi (personale), Genova - Palazzo Doria Spinola (collettiva), Genova - Museo S. Agostino (collettiva), Sanremo- Bottega d’Arte (personale), Genova - Palazzo Stella (collettiva), Biennale di Genova e Palermo.

Prossime mostre in programma nella Gallery Malocello:

– Luglio: – 6/12 Paola Defilippi; – 12/19 Corrado Giampaolo; – 20/26 Maria Rosa Pignone; – 27.06/2.08 Ennio Bianchi.

– Agosto: – 3/9 Germana Corno; – 10/16 Mario Ghiglione; – 17/23 Adriana Podestà; – 24/30 Masala; – 31.08/6.09 Caterina Galleano.