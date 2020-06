Garlenda: all’Almablanca un percorso di Rigenerazione Globale dal 2 al 4 luglio

Per imparare, in tal modo, a prenderci cura dell’intestino, residenza delle nostre difese immunitarie e bilancia della nostra salute, facendoci così trovare pronti ad affrontare con più forza l’autunno e l’inverno, protetti grazie a protocolli mirati.

Si può (e si deve) ripartire, dopo la pandemia epocale scatenata dal Covid-19, anche avendo cura del proprio organismo, ripristinando così il delicato equilibrio tra salute psichica e fisica. Le difese immunitarie, la nostra salvaguardia, sono state messe duramente alla prova. E, quindi, dovremmo fare qualcosa per loro in questa fase di ripresa. E’ nata così l’idea di unire all’incantevole bellezza dell’agriturismo biodinamico Almablanca Castelli di Garlenda, in via Pian della Vigna 1, la conoscenza e la voglia di divulgare concetti e nozioni molto importanti per il nostro benessere, partendo da una corretta alimentazione, con lo scopo di detossificare gli organi purificatori (fegato, reni, derma), attraverso una conoscenza approfondita del semisconosciuto ma fondamentale mondo denominato microbiota.

Un percorso che porta anche a scoprire e potenziare le nostre capacità mentali grazie al metodo rivoluzionario REW, unendo poi sedute di attività posturale e ginnastica funzionale, basilari per scongiurare dolori e contratture, scaricando così eventuali tensioni accumulate. Il tutto pranzando e cenando con una cura quasi maniacale per la materia prima, cercando di integrare liquidi, vitamine e minerali in modo bilanciato, portando in tavola alimenti Super Food e Anti-Aging rigorosamente biologici, un’agricoltura organica e sostenibile praticata direttamente nell’orto della struttura adagiata sulle colline ingaune.

L’obiettivo primario rimane quello del recupero psico-fisico totale. Questo protocollo di detossificazione (Programma Rigenerazione Globale), della durata di 3 giorni, vedrà come supervisore Mauro Cirillo, wellness coaching, esperto in probiotica nutrizionale, integrazione minerale, rimessa in forma, mental coach. Che guiderà gli ospiti passo dopo passo, grazie alle sue conoscenze frutto di un’attività trentennale nel settore, a vivere un’esperienza unica nel panorama salutistico, in una location speciale, abbracciati da una natura incontaminata.