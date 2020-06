Tutti gli oggetti indispensabili per le vostre avventure outdoor

La fine di questo periodo che potremmo definire surreale ci sta facendo riscoprire la gioia di poter stare fuori casa e magari di fare un po’ di escursionismo in modo da riprendere il contatto con la natura. D’altronde le attività all’aperto sono quelle più consigliate, in quanto fino all’arrivo del vaccino o di una cura si dovranno mantenere la distanza di sicurezza e prendere alcune precauzioni, specialmente quando si sta nei luoghi chiusi. Se non avete mai considerato prima esperienze come l’escursionismo o il campeggio allora potreste avere qualche dubbio su cosa può effettivamente servirvi. Vediamo quali sono gli oggetti più utili da portare con voi.





Mappa e bussola





Potrebbe sembrarvi strano ma per l’escursionismo è indispensabile portarsi dietro una buona mappa della zona dove volete recarvi e una bussola. Alcune aree immerse nella natura non vengono raggiunte dai trasmettitori, quindi sarà difficile connettersi alla rete con il vostro smartphone in modo da poter usufruire del navigatore.





Oltretutto, anche se dovesse funzionare non è detto che la zona dove vi trovate sarà mappata, in quanto i navigatori GPS sono progettati perlopiù per i viaggi in automobile e non per le escursioni. Per le vostre prime avventure vi consigliamo di non avventurarvi in posti dispersivi come boschi o foreste e di fare un po’ di pratica con la bussola e la mappa.





Tenda e sacco a pelo





Non c’è niente di meglio che dormire sotto le stelle, magari accampandosi in una zona con un bel panorama, nei pressi di un fiume o di un lago. Dormire a terra non dev’essere necessariamente scomodo, bisogna solo attrezzarsi correttamente con gli oggetti giusti. Prima di tutto dovrete procurarvi una tenda per potervi coprire dal freddo e dalla luce del sole.





Sul mercato potete trovare delle tende molto facili da allestire tramite l’utilizzo di picchetti, assicuratevi solo che siano ben ventilate e che abbiano qualche tasca per poter sistemare alcuni oggetti. Oltre alla tenda dovrete portare con voi un sacco a pelo con un materassino gonfiabile, grazie al quale potrete dormire comodamente senza rimpiangere troppo il letto di casa.





Kit del pronto soccorso





Anche se le vostre escursioni prevedono percorsi semplici e non troppo lunghi, vi consigliamo comunque di portarvi dietro un buon kit del pronto soccorso, in modo da poter intervenire prontamente in caso di emergenza. All’interno della valigetta potrete trovare garze e disinfettante per poter curare ferite o graffi, così come degli impacchi di ghiaccio da usare nel caso si subisca una contusione. Non mancano i cerotti e tutto il necessario per tagliare le garze in modo ottimale.





Coltello





I ‘survivor’ più navigati amano portare con sé un buon coltello per farsi strada tra le sterpaglie, tagliare corde e tanto altro. Chiaramente, se siete alle prime armi potrete affidarvi a un grande classico: il coltellino svizzero. Prodotto dalla ditta Victorinox, il coltellino svizzero è un pratico oggetto che contiene tantissimi utensili come lame, seghetti e addirittura cavatappi che vi permettono di affrontare qualsiasi situazione.





L’affidabilità è garantita, non a caso si tratta del coltellino dato in dotazione alle truppe dell’esercito elvetico. Su 2 Nomadi potrete trovare le recensioni dei migliori modelli sul mercato e fare un confronto tra i vari prezzi. In generale il coltellino svizzero si presenta con un costo abbordabile, inoltre le sue dimensioni compatte vi permettono di metterlo nello zaino o tenerlo comodamente in tasca.





Torcia LED





Sebbene molti utilizzano il proprio smartphone per fare luce al buio, la torcia integrata non è sufficientemente potente per poter vedere chiaramente sulla lunga distanza. Una buona torcia LED da molti lumens non solo vi permette di illuminare una zona molto ampia, ma anche di fare luce all’interno della tenda quando fa buio, così potrete leggere un libro o pianificare il percorso del giorno successivo. Le luci LED più moderne dispongono anche di modalità intermittente ed SOS, molto utili per segnalare la vostra presenza al prossimo in caso di emergenza.





Acqua e cibo





Non sottovalutate la necessità di idratarvi, anche se il percorso è breve, specialmente durante i mesi più caldi. Portate con voi una o più bottiglie d’acqua in modo avere una buona scorta da esaurire prima di fare una sosta in un luogo dove poterne acquistare altre. Per quanto riguarda il cibo, preparate qualcosa di leggero ma di nutriente da consumare durante una sosta, così non vi appesantirete. Meglio mangiare qualcosa di sostanzioso una volta tornati a casa che durante la camminata.