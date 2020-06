Il Siap incontrerà il Prefetto Carmen Perrotta martedì 30 giugno

Martedì 30 giugno il SIAP incontrerà il Prefetto di Genova Carmen Perrotta.



"Da tempo avevamo richiesto un incontro al rappresentante del Governo del capoluogo della Liguria - dichiara il dirigente del sindacato di polizia Roberto Traverso -. Al centro dei temi dell’incontro, che si terrà in una fase calante ma ancora esistente della pandemia Covid19, le criticità della Polizia di Stato genovese e ligure che attende il concretizzarsi del rinnovo contrattuale alla luce degli investimenti annunciati dal Governo. Una Categoria che dall’inizio della pandemia ha lavorato senza sosta per tutelare la sicurezza dei cittadini facendo applicare le direttive governative. Una categoria che le istituzioni locali non hanno mai ritenuto opportuno elogiare in questa fase così delicata".



"L’aumento costante e preoccupante della criminalità organizzata che alimenta spaccio usura ed estorsioni sul territorio non può essere contrastato solo con i pattuglioni voluti da chi governa politicamente il territorio: da sempre chiediamo più risorse per l’attività investigativa - aggiunge il sindacalista del SIAP -. Purtroppo il Covid19 aveva interrotto temporaneamente gli incontri del SIAP nei Municipi genovesi sull’argomento sicurezza, intanto porteremo al Prefetto le testimonianze raccolte a Sampierdarena, da parte di cittadini che chiedono più sicurezza percepita e meno degrado sociale. Su questo argomento il Siap da sempre sostiene che le risorse delle forze dell’ordine (che devono essere rafforzate) debbano essere impiegate per prevenire e reprimere i reati mentre riteniamo che la vivibilità del tessuto urbano competano alle istituzioni locali".