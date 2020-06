La comunità di Borgio Verezzi piange l'ex sindaco Giancarlo Vadora

Tutta la comunità di Borgio Verezzi piange la scomparsa, avvenuta oggi alle 14, di Giovanni Vadora, per tutti Giancarlo, storico sindaco cittadino.

Così lo ricorda il sindaco in carica, Renato Dacquino: "Nel giorno del Santo Patrono di Borgio Verezzi, apprendiamo con dolore la notizia della scomparsa del caro Giovanni (Giancarlo) Vadora, che vogliamo ricordare così, con grande affetto e stima, nel suo duplice ruolo di Sindaco rigoroso e uomo retto, indipendente, sempre aperto al confronto. Molte cose si potrebbero dire della sua vita appassionata, piena di impegni e interessi, ma una forse le può riassumere tutte: "Con volontà e... cuore", parole usate dallo stesso Vadora al termine del doppio mandato come Sindaco di Borgio Verezzi. Gli amministratori e il personale comunale sono vicini, in questo momento difficile, alla moglie, ai figli, e a tutta la famiglia. Sei e sarai sempre con noi e con tutta la comunità!"

Nato nel 1938, Giancarlo Vadora lascia la moglie Jose Turchetto ed i figli Elena ed Enrico. I funerali si terranno mercoledì 1° luglio alle ore 10 nella Chiesa del Redentore di Borgio Verezzi.