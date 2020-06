Scoppia un macchinario per la lavorazione del ferro a Montezemolo: una persona coinvolta

Incidente in un'azienda di Montezemolo (provincia di Cuneo al confine tra Piemonte e Liguria) in strada vicinale Boglio questa mattina, lunedì 29 giugno, intorno alle ore 7,30.

Stando alle prime ricostruzioni sarebbe scoppiato un macchinario per la lavorazione del ferro. Una fuoriuscita da un regolatore di ossigeno avrebbe interessato un quadro elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì, una squadra del nucleo Nbcr e i volontari di Ceva. Allertati anche i pompieri di Cairo Montenotte.

Ci sarebbe una persona coinvolta alle cure dell'equipe medico sanitario. Sul posto per i rilievi Spresal e carabinieri. Stando alle prime informazioni in nostro possesso la persona avrebbe subito ustioni non gravi. Pare al petto. Probabile il trasferimento al Cto di Torino tramite elisoccorso.