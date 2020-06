Incidente questa mattina, intorno alle 11, a Varazze. L'episodio, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolte un'automobile e una moto, scontratesi in via Genova.

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, trasportate in codice giallo al San Paolo di Savona dalla Croce Rossa varazzina. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.