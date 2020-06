Autoscan per la polizia locale di Carcare, il gruppo "Lorenzi Sindaco" attacca: "Comune pensa solo a fare cassa"

"Per fare cassa il comune di Carcare spende 17 mila euro per acquistare uno strumento denominato 'Autoscan Capture Short'. Oltre che per la lettura delle targhe in sosta, servirà anche per sanzionare i veicoli in divieto di sosta o doppia fila, inadempienze amministrative, coperture assicurative, revisioni e altro". Questo l'attacco del gruppo consiliare di minoranza "Lorenzi Sindaco".

"Ancora una volta la giunta De Vecchi si è dimostrata incapace e non sensibile ai problemi dei suoi cittadini, dotando la polizia locale di un'apparecchiatura che servirà solo ed esclusivamente per fare cassa in modo incondizionato a discapito della popolazione" aggiungono dalla minoranza.

"Una mannaia che calerà per le strade del nostro paese. Un sistema che fa strage delle procedure di prevenzione, primo atto dovuto da un organo di polizia. L'apparecchio verrà montato sulla pattuglia dei vigili urbani e sarà in grado di fare multe a strascico" conclude il gruppo "Lorenzi Sindaco".