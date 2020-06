Caos strade liguri, Vaccarezza contro Massardo: "Dovrebbe informarsi quando parla"

Usa il bastone ma anche la carota il consigliere regionale Angelo Vaccarezza nei confronti del professor Massardo, uno dei candidabili alla guida della coalizione di centrosinistra per le prossime regionali.

Il bastone nell'accusarlo di parlare senza essere a pieno conoscenza dei fatti parlando di situazione strade e trasporto nella nostra regione, la carota invitando all'unità delle figure regionali nella richiesta di rispetto da parte del Governo per la Liguria.

"Quando parla di trasporto pubblico dovrebbe informarsi - afferma Vaccarezza -. TPL ha ancora oltre 400 dipendenti perchè c'è stato un presidente di provincia, tal Angelo Vaccarezza, che si è assunto la responsabilità di avviare una 'in house', assolutamente finta, per traghettare l'azienda alle altre della Liguria".

"Se lei venisse con me le farei vedere qualche cantiere. Come Comuni, Provincia e Regione hanno lavorato insieme, le presenterei Pierangelo Olivieri e Luana Isella, e le farei vedere come lavorano. E quando parla di statali si ricordi di chi parla" aggiunge il consigliere difendendo l'operato degli enti territoriali.

E quindi un invito: "Per una volta si schieri dalla parte dei liguri. Facciamo squadra, facciamoci sentire assieme a Roma. Perchè se per una volta metteremo da parte la campagna elettorale, forse i liguri avranno da ricredersi sulla nostra politica. Non è necessario, noi lo faremo lo stesso. Vede preside, dica ai suoi 'compagni' che la Liguria ce la farà perchè la rappresentiamo noi. E ce la faremo nonostante voi".