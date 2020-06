Toti in diretta: "Situazione viaria insostenibile, urge tavolo di confronto con Autostrade" (VIDEO)

"Danno biologico, danno economico diretto, danni indotti, danni di immagine: è ora di dare delle cifre a tutti questi disagi". Con queste parole Giovanni Toti, governatore della Liguria, annuncia la volontà di sedersi a un tavolo con la Società Autostrade per chiarire le problematiche viarie emerse nelle settimane post-lockdown.

"Senza piangere sul latte versato chiediamo che qualcuno elabori un piano autostradale avendo le competenze per valutare il danno viario. Mi sembra una richiesta persino banale, mi sembra assurdo doverla emettere attraverso una serie di atti pubblici dei quali avrei fatto a meno, ma a fronte della totale assenza di risposte pervenute ad oggi, non posso fare diversamente", conclude Toti dopo avere analizzato il quadro dei disagi e dei lavori svolti.

Ilaria Caprioglio, sindaco del Comune di Savona, commenta così l'annunciata riunione con Regione, CCIAA, Associazioni di categoria e Anci per ottenere risposte puntuali dal Governo sul tema autostrade: "Il diritto alla sicurezza deve essere contemperato con il diritto alla mobilità e quanto sta accadendo in questi giorni è inaccettabile.

Domani come Ufficio di Presidenza Anci incontreremo il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per avere rassicurazioni su quanto richiesto al fine di non paralizzare la viabilità ligure".