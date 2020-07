Alessia Ramusino madrina del Presepe degli Abissi, la Natività pronta ad affascinare i turisti sul fondale marino di Albisola

La cantautrice Alessia Ramusino è la madrina de Il Presepe degli Abissi, un presepe permanente in ceramica realizzato con statue a grandezza naturale calate sul fondo delle acque di Albisola Superiore e Albisola Marina. L’artista genovese – già molto nota in Liguria per l’impegno in diverse iniziative a sostegno dell’ambiente e di più ampio respiro sociale e civile – ha donato a questo singolare progetto il brano intitolato proprio Abissi che tratta del rapporto tra l’uomo e il mare.

“Su invito dell’Associazione “Il Presepe degli Abissi” e del suo presidente Oreste De Rossi – spiega Alessia Ramusino – ho accettato di fare da madrina a questo presepe in ceramica unico nel suo genere, che a mio modo di vedere rende estremamente complice quel rapporto tra l’uomo e il mare che racconto nel mio brano Abissi sotto forma di favola”.

Il Presepe degli Abissi – inaugurato lo scorso 8 dicembre e primo esempio in Liguria e in tutta Italia di un gruppo di statue sommerso e permanente - collega infatti in un avvincente percorso turistico lungo i fondali marini le Riviere di Ponente e di Levante dando origine a una sorta di gemellaggio con il Cristo degli Abissi che impreziosisce la Baia di San Fruttuoso di Camogli. Il progetto è quindi destinato ai moltissimi appassionati di immersioni e snorkeling ma presto sarà reso fruibile anche ai nuotatori meno esperti.

“Da cantautrice e musicista” – precisa Alessia Ramusino – “vivo la nascita del Presepe degli Abissi come la realizzazione di un sogno. Un perfetto connubio tra la fantasia e la manualità di chi compone canzoni e suona uno strumento musicale e quella dei ceramisti che con la loro arte manipolano la materia per dar vita a queste bellissime statue. Si tratta di due modi diversi di creare magia, regalare emozioni, incantare il pubblico.”