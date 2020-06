Come sviluppare il business online con Linkedin

Linkedin: come si usa questo socialmedia?

Iniziamo sfatando qualche mito. Molti pensano che LinkedIn sia solo un social media per la ricerca del lavoro, in realtà è il Social nr. 1 al Mondo per il business.

Linkedin è usato per

Generare nuovi clienti

Trovare informazioni sulle persone (es. prima di un meeting)

Scambio professionale

Ricerca di lavoro

Il modo migliore per ottenere risultati da questo strumento è

Farsi conoscere tramite il Personal Branding

Come?

Facciamo delle premesse. Linkedin ha grandi potenzialità poco conosciute.

Molti credono che per esserci sia sufficiente avere un profilo e darci una sbirciata ogni tanto; questa modalità di utilizzo è improduttiva perché è come pensare di poter ottenere un buon raccolto da un campo senza averlo preparato, seminato, annaffiato e curato.

Come si può allora ottenere un buon “raccolto” su Linkedin?

Per avere un buon “raccolto” serve, come in agricoltura, un buon metodo che consideri diverse variabili:

le caratteristiche del terreno (il proprio valore)

le caratteristiche delle piante (i prodotti e/o servizi che si offrono)

le condizioni ambientali (il mercato)

il fattore tempo

Per fare questo ho creato “il metodo dell’uovo d’oro”. Il metodo usa questa metafora perché l’uovo è un alimento completo che ha in sé tutto ciò che è necessario per dare la vita, in questo caso permette di far nascere, con successo, il tuo Personal Brand, d’oro perché dà valore a ciò che sei.

Consiste nella fusione di metodologie di coaching, marketing e processi strategici, è efficace perché permette di creare una strategia personalizzata.

In breve, lavora su 3 livelli: Essere > Fare > Avere

ESSERE > Chi sei, come ti distingui

FARE > Dare valore per farsi scegliere

AVERE > Cosa, in modo concreto, vuoi ottenere?

Il metodo viene applicato a Linkedin attraverso degli elementi che ritengo essenziali.

Quali sono gli elementi essenziali per ottenere risultati su LinkedIn?

Premetto che

questi elementi sono la base fondamentale importante sia per le aziende, che per le persone indifferente che siano imprenditori, manager, professionisti o altro.

seguono le fasi di: preparazione, semina e coltivazione delle attività.

Schematizzandoli con parole chiave, sono:

CONSAPEVOLEZZA - UNICITA’ – STRATEGIA.

Chiedersi

Qual è il proprio valore? cosa rende unici, differenti, come persone e come professionisti?

qual'è l’obiettivo che si vuole raggiungere? (definirlo in modo concreto e quantificabile)

qual'è il perché che guida?

in quanto tempo? (determinare come dilazionare le azioni nel tempo in modo che siano sostenibili con continuità)

CONOSCENZA – COMUNICAZIONE – ANALISI DATI

Imparare a conoscere Linkedin e i suoi strumenti dalla A alla Z

Imparare a comunicare in modo efficace portando valore alla propria professionalità (attraverso i contenuti)

Imparare ad analizzare i dati, sapere quando leggerli e con che frequenza

NETWORK – CONFRONTO – INTERAZIONE

Le relazioni sono alla base del business, serve non dimenticarselo mai

Qual è per te l’elemento più importante fra questi?

Sicuramente la COMUNICAZIONE. La creazione di contenuti volti a portare valore.

La mia specializzazione in Programmazione Neuro Linguistica e le conoscenze di webmarketing mi permettono di insegnare questi aspetti anche in modo approfondito.

Ognuno ha un suo stile comunicativo, è importante diventare consapevoli di quale caratteristiche abbia ed imparare ad ottimizzarlo.

Direi inoltre che i contenuti, per portare a risultati concreti, vanno costruiti ad hoc, con strategia.

Questi possono essere costituiti da: post, articoli e video, che in alcuni contesti, danno il tocco vincente.

Su questo tema ci sarebbe, in realtà, tanto altro da dire perché è parte importante del piano strategico.

Questo vale anche per le aziende?

Sì, anche se per le aziende, la vera strategia vincente su Linkedin è quella di puntare sulle persone, creando degli “Ambassador” aziendali perché questo innesca la modalità WIN-WIN:

L’azienda

si occupa di comunicazione / marketing (pagina aziendale LinkedIn, sito etc.)

L’ “Ambassador”

rafforza la propria immagine professionale (personal branding)

contribuisce a divulgare, in modo differente, più efficace e veloce sul mercato, il Brand dell’azienda e la conoscenza dei prodotti e/o servizi.

Nei progetti aziendali serve ovviamente anche una “preparazione”, una consulenza di analisi dati e la creazione di una strategia di comunicazione mirata all’obiettivo.

In questo periodo “Covid” molte aziende hanno compreso le grandi potenzialità dell’on-line.

Quelle che sanno guardare al futuro, ora, investono per formare le persone (reti commerciali, management o altre figure) perché è importante, più che mai, per dare slancio al business online acquisendo un grande vantaggio sul mercato.

Contattaci subito per comprendere come sviluppare il tuo business online tramite Linkedin.

Invia una mail direttamente a media@morenews.it lasciando un recapito telefonico, un nome e la città dove ha sede la tua azienda.