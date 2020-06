Ospedale Cairo, il PPI riaprirà inizialmente come ambulatorio per i codici bianchi

Una riapertura graduale per poi tornare in sicurezza alla configurazione pre Covid-19. Il tutto in attesa di risposte concrete sul futuro dell'ospedale e la diretta conseguenza della formazione di un fronte unico da parte dei sindaci della Val Bormida.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, lunedì 6 luglio, il Punto di Primo Intervento di Cairo Montenotte riaprirà inizialmente, pare sulle 12 ore, come ambulatorio per i codici bianchi.

"Non è una conformazione definitiva - precisa il sindaco di Cairo Paolo Lambertini - si tratta di una soluzione temporanea propedeutica al ritorno delle condizioni pre emergenza sanitaria. Attraverso il canale instaurato con Regione e Asl ho ricevuto conferma che stanno lavorando per ripristinare i servizi".

Una serie di step che dovrebbero prevedere il ritorno del Punto di Primo Intervento prima sulle 12 ore e poi H24. Con la ripresa anche della degenza. Cosi come avvenuto per gli altri ambulatori, già riattivati nelle scorse settimane.