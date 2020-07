Il nuovo Programma Filiere di Intesa Sanpaolo: 10 miliardi per rilanciare l'economia italiana post emergenza

Intesa Sanpaolo rinnova il proprio Programma Filiere con un progetto dedicato a valorizzare le intere filiere produttive, propulsore indispensabile per il Sistema Italia e cuore del nostro sistema economico che prevede: un plafond di 10 miliardi da destinare alle nuove filiere, il coinvolgimento di 2.500 aziende capo-filiera in Italia, il rinnovamento dello strumento di Confirming per la gestione della supply chain e una partnership con Fintech per soluzioni di Dynamic Discounting.

Dal suo avvio a fine 2015, il Programma Filiere di Intesa Sanpaolo ha coinvolto circa 700 capi-filiera (13 in Liguria), con i loro 16.000 fornitori collegati (500 in Liguria) e un giro di affari di circa 70 miliardi di euro (1 miliardo in Liguria).