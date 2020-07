Mascherina nel centro storico di Cairo: obbligo esteso fino al 14 luglio

Il comune di Cairo Montenotte proroga l'obbligo delle mascherine all'interno del centro storico. Nella giornata di ieri il sindaco Paolo Lambertini ha firmato la nuova ordinanza.

Il provvedimento - si legge nell'ordinanza - sarà in vigore fino al 14 luglio 2020. L'accesso, il transito e la permanenza nelle aree pubbliche e aperte al pubblico è consentito solo indossando correttamente la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e naso. Quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle. In modo tale da limitare la contaminazione.

L’area interessata dall'obbligo è quella compresa all'interno della zona delimitata dai seguenti corsi e piazze: corso Mazzini, corso Italia, corso Verdese compresi, piazza della Vittoria esclusa. Un provvedimento legato all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Una decisione presa considerando che la particolare conformazione edilizia e urbanistica del centro storico, nonché la concentrazione di varie attività commerciali, rende assai impossibile il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza.