Rotonda su viale Martiri della Foce: il progetto di miglioramento affidato allo Zonta Club Alassio-Albenga

Sono iniziati ieri i lavori alla rotonda stradale sita all'intersezione tra Via Martiri della Foce e Via G. Noberasco, realizzati attraverso un progetto promosso dall'Associazione Zonta Club Alassio-Albenga in compartecipazione con l'amministrazione comunale e che, oggi dopo il periodo di lockdown legato al Covid19, può essere finalmente realizzato.

Afferma Giusy Nalbone presidentessa uscente dello Zonta Club Alassio-Albenga che ha fortemente voluto, dando un contributo personale per la realizzazione dell'intera manodopera e portato avanti il progetto: "Ringrazio il Comune di Albenga per la collaborazione e per aver accolto sin da subito con entusiasmo il progetto. Abbiamo pensato a questo intervento per migliorare esteticamente questa rotonda confrontandoci attentamente con gli uffici tecnici e la polizia locale per realizzare il progetto".

"La rotonda sarà effettuata con lo stesso porfido utilizzato per la Reggia di Venaria, scelto personalmente dalla Presidente presso la Ditta Pavesmac di Peveragno (CN), che essendo tendente al giallo ricorda il colore dello Zonta. Al termine dell'intervento inseriremo una targa con il logo del sodalizio e dedicheremo quest'opera in particolare alle donne "Zontiane" in occasione del centenario della fondazione dello Zonta International celebrato in questo ultimo biennio" . Desideriamo onorare tutte le Zontiane che in questo secolo si sono impegnate lavorando insieme per migliorare la condizione della donna nel mondo attraverso azioni di servizio e advocacy. Il nostro principale obiettivo è quello di migliorare la condizione giuridica, economica, politica e professionale, la salute e l'educazione delle donne" conclude la Nalbone.

L'Assessore Vannucci afferma: "Voglio ringraziare lo Zonta Club Alassio-Albenga per questo progetto che porterà un miglioramento estetico della nostra città rendendo la rotonda in questione più bella e al tempo stesso sicura dal punto di vista della viabilità. Ringrazio l'Ispettore Roberto Barbieri che ha supervisionato l'intervento e tutti coloro che lo stanno realizzando e lo hanno reso possibile".

Anche le socie dello Zonta Club Alassio-Albenga si uniscono ai ringraziamenti all’Ispettore Barbieri per la grande collaborazione dimostrata.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Questo intervento è l’ennesima iniziativa che lo Zonta Club realizza ad Albenga. Siamo felici e particolarmente fieri di questa collaborazione. La nostra Amministrazione, così come l’Amministrazione Cangiano, è sempre stata particolarmente sensibile alle tematiche e alle iniziative promosse da questa importante realtà. Per questo siamo felici di questa iniziativa e dedicare una rotonda alle donne Zontiane credo possa essere un bel segnale per Albenga e per il nostro territorio”.

Per tutte le informazioni sullo Zonta Club Alassio-Albenga: https://www.zontaalassioalbenga.it/

https://www.zontaalassioalbenga.it/