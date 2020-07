Savona, prosegue il processo Gsl: in aula ascoltati gli ex vertici Asl Neirotti e Agosti

Sono ripartiti, dopo lo stop causa emergenza Coronavirus, da questa mattina i procedimenti civili e penali in Tribunale a Savona e nell'aula magna è ripreso il processo relativo all'inchiesta Gsl.

Al centro del procedimento penale l’affidamento di Regione e Asl 2 di 18 posti letto pubblici in un'ala dell'ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga per interventi di chirurgia ortopedica al Gruppo Sanitario Ligure del fondatore Alessio Albani.

La bufera giudiziaria ha visto coinvolti quindi manager Asl e vertici di gestione del reparto ingauno di artoprotresi, la cui attività è rimasta confinata nella parentesi "sperimentale" promossa dall'allora assessore regionale alla salute Claudio Montaldo come barriera alla fuga di pazienti fuori regione.

Rinviati a giudizio, con le accuse di abuso d'ufficio, falso e rivelazione di segreti d'ufficio, sono i medici chirurghi della Gsl Eddie Bibbiani, Guido Grappiolo, Fabrizio Grilli, Stefano Maxena e Giuseppe Moraca, Luca Garra (attualmente direttore sanitario), Graziella Baldinotti (ex direttore amministrativo Asl2), Fulvio Neirotti (ex direttore generale Asl2), Claudia Agosti (ex direttore sanitario Asl2) e Alessio Albani. L'accusa principale di turbativa d'asta, era invece caduta in prescrizione.

Neirotti e Agosti, davanti al Collegio presieduto dal giudice Marco Canepa sono stati interrogati quindi nella mattinata di oggi dal Pm Ubaldo Pelosi.

"Era noto a tutti gli addetti ai lavori che le fughe per la mobilità passiva erano generate da medici che portavano i propri utenti a fare interventi nelle strutture dove lavoravano - ha spiegato l'ex direttore sanitario Asl 2 dal 2007 al 2016, specificando che in quel periodo erano diversi i liguri che si facevano curare nelle strutture piemontesi, da lì la decisione della Regione e di Asl2 di dar vita al progetto nel 2010 (incluso nel piano sanitario 2010-2014) con l'obiettivo di "trattenere" i pazienti - subito avevamo pensato di recuperare questi professionisti liguri che lavoravano fuori regione per farli rientrare nel sistema pubblico ma ho ricevuto dei no".

"Mi interessava sapere se avessero la possibilità di fare un'attività oltre alle loro strutture e venire ad Albenga per esercitare gli interventi e prevenire le fughe, ma abbiamo scartato questa ipotesi optando per l'affidamento ad un privato attraverso le forme giuridiche previste" ha continuato Neirotti.

Dopo l'ipotesi, poi scartata, di affidare ad una società accreditata di recuperare la mobilità passiva, la Regione e l'Asl2 hanno optato per la sperimentazione gestionale.

"La sperimentazione prevedeva al privato di entrare ma avevamo noi il pallino del controllo - prosegue l'ex direttore generale Asl2 - ci siamo indirizzati quindi verso questa forma, ci fu una decisione sempre collegiale e la Regione fu d'accordo per questa strada. Potevamo farla per un assegnazione diretta ma abbiamo deciso con la Regione di fare un bando pubblico e si è verificato l'interesse di una decina di società, ma ha partecipato solo una".

Successivamente il contratto era stato esteso anche alle Asl1 di Imperia e Asl3 di Genova, non l'Asl5 di La Spezia visto che i pazienti dello spezzino si spostavano principalmente verso strutture sanitarie della Toscana.

"Non c'è stata mai nessuna sollecitazione da parte della Regione per Albani, neanche a livello locale dai sindaci di Savona, Cairo e Albenga ha specificato Neirotti in merito al numero uno di Gsl - I rapporti tra i medici e i soggetti che hanno concorso per questo incarico, prevedevano un'esclusiva? Non ho voluto mai voluto interessarmi, sapevano tutto gli imprenditori, non solo Albani, quali erano i professionisti da coinvolgere, i nomi infatti potevano essere scelti dai concorrenti. Per noi era importante il percorso di esclusività, i professionisti dovevano dichiarare la loro esclusività, avevamo insistito molto su questo".

Successivamente è stata interrogata anche l'ex direttrice sanitaria, dell'Asl2, presidente della commissione: "I concorsi avvenivano tramite colloquio all'interno del quale il candidato sulla base delle domande della commissione esprimeva capacità gestionali, organizzative per poter avere elementi di capacita decisionali nel gestire reparti clinici, il primario infatti gestisce una parte di persone, ha necessità di particolari requisiti. Valutavamo infatti l'idoneità e il curriculum del candidato".

"Si trattava di un progetto importante per il risparmio economico ma dal punto di vista assistenziale non era impattante, la Regione aveva unito il San Paolo e il Santa Corona, c'erano diversi problemi pregnanti. Il mio impegno in quel caso era marginale, ho partecipato alle riunioni plenarie per la progettazione di questa nuova attività" ha continuato l'ex direttrice ora in pensione.

Il processo proseguirà il prossimo 14 luglio.