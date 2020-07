Savona, il 2 luglio presentazione dell'ultimo libro di Sabrina Giannini "La rivoluzione nel piatto"

Giovedì 2 luglio alle 19.30 presso ‘Unzaja in via Untoria a Savona si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Sabrina Giannini "La rivoluzione nel piatto". L’evento organizzato da Feltrinelli Point Savona e in ‘Unzaja, sarà moderato da Sabrina Calcagno.

Autrice e conduttrice della trasmissione di inchiesta sulla Rai, "Indovina chi viene a cena", l’unica che tratta di tematiche ambientali, Sabrina Giannini è tra i giornalisti che nel ’97 ha fondato Report e che, dopo aver realizzato alcune delle inchieste più iconiche di Report in 20 anni con la Gabanelli, ha lasciato la trasmissione di Rai3 per continuare a realizzare le sue inchieste con il suo programma in cui ha realizzato 40 puntate/inchieste sull'ambiente in 4 anni.

"Indovina chi viene a cena" ha un successo di pubblico molto partecipe: un milione e mezzo di spettatori l’hanno seguita con molta passione per le sei puntate appena terminate.