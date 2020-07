Alassio, le preoccupazioni del Circolo Fratelli d'Italia: "Un nuovo turismo 'd'assalto' che merita una seria riflessione"

"Con la presente, il Circolo Fratelli d’Italia, Baia del Sole – Alassio, intende segnalare a codesta spettabile Amministrazione comunale la propria preoccupazione circa i fatti accaduti in questo inizio estate.

Si sottolinea infatti una seria riflessione da parte del Circolo, sulle condizioni di pacifica convivenza del nostro tradizionale turismo, con una forma nuova che definiremmo “d’assalto” altamente declassificante per il nostro territorio, che da qualche tempo ormai tradisce le naturali aspettative di trascorrere vacanze “leggere” e spensierate.

Abbiamo già constatato e ripetutamente esposto pubblicamente il nostro pieno ringraziamento per l’operato delle Forze dell’Ordine locali, di cui siamo orgogliosi e presso cui riponiamo la nostra più apprezzabile stima.

Siamo qui però a chiedere un ulteriore sforzo affinchè questa Amministrazione, riesca a mettere in campo un’adeguata risposta di contenimento, di monito, di prevenzione e di controllo affinchè possa risultare chiaro a quella seppur piccola ma incisiva parte di “turismo”, che la nostra Alassio non è un fortino pieno di tesori da saccheggiare e violentare.

Il Circolo Fratelli d’Italia, Baia del Sole – Alassio pone per sua naturale vocazione politica, una particolare attenzione ai temi della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico, e aver preso atto degli ultimi eventi verificatisi in Alassio alla piena luce del sole così come nelle ore della notte, ha riacceso campanelli di allarme sociale che, a nostro riguardo, necessitano di una risposta di ancora maggior efficacia nel prevenirli.