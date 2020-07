Ospedale di Cairo, l'avvocato Scosceria (FdI) replica al PD: "Non basta una mozione per riaprire il Pronto Soccorso"

Torna sull'argomento ospedale di Cairo l'avvocato Renato Scosceria, candidato alle prossime regionali con Fratelli d'Italia.

"Non voglio entrare in polemica con l'amico Righello che stimo e rispetto. Però devo ricordargli, in primo luogo, che non è con una mozione che si provvederà alla riapertura del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cairo. In secondo luogo, che il degrado della sanità ligure ha avuto inizio con il governo regionale della sinistra (presidente Mori), anche con la soppressione di importanti strutture ospedaliere" spiega il candidato consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

"L'attuale giunta cerca solo di porre rimedio, pur in una situazione difficile aggravata dal Covid per ridare forza e dignità alle attuali strutture operando al meglio delle possibilità" conclude il candidato savonese.