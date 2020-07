Sabato 4 luglio la Lega Salvini Premier torna tra la gente: appuntamento anche a Borghetto Santo Spirito

Sabato 4 Luglio la Lega Salvini Premier ritorna in piazza per il tesseramento 2020 e per tre importanti raccolte firme. La prima contro la regolarizzazione dei clandestini e la modifica dei decreti sicurezza di Matteo Salvini, la seconda riguarda invece lo stop vitalizi e l’ultima a favore della pace fiscale con saldo/stralcio delle prossime cartelle esattoriali per il restante 2020.