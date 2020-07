Vaccarezza: "Unica alternativa rivotare Toti. Centrosinistra anteporrà sempre la militanza politica agli interesse dei liguri"

"Ieri si è svolto un Consiglio regionale importante. Tema centrale la viabilità e le autostrade. Scopo della giornata era approfondire la situazione e votare un documento unitario di tutto il consiglio che desse maggiore forza al presidente Giovanni Toti per chiedere i diritti che i liguri hanno. Ossia, pretendere ascolto e coinvolgimento. Noi come Regione Liguria siamo troppo spesso spettatori ad un tavolo dove dovremmo essere coinvolti".

Cosi ha commentato in un video su Facebook Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"Arrivati alla votazione del documento scritto e presentato da me a nome della maggioranza, i gruppi di minoranza hanno chiesto di levare le premesse - prosegue - Dopo aver accolto questa richiesta, siamo arrivati alla parte più importante: un piano straordinario di investimenti per la Liguria (siamo stati tutti d'accordo) e la necessità che la Liguria venga maggiormente tenuta in considerazione nella cabina di regia".

"Poi siamo arrivati al nodo infrastrutture. Dove all'interno era presente un libro bianco della Camera di Commercio che citava una serie di opere strategiche. Tra cui la Gronda. Apriti il cielo. Fuggi fuggi generale del centrosinistra. La Gronda non unisce, ma divide. Arrivati al voto, presenza in aula di Italia Viva zero. Cosi come Linea Condivisa. Solo qualche reduce del Pd è rimasto. La cosa strana è che i due esponenti del M5S hanno votato a favore. Alice Salvatore con i suoi due voti de 'IlBuonsenso' (e non ha votato a favore) è rimasta interdetta. Cosi ha chiesto di rileggere il documento. Panico in aula perché si è scoperto che tutti erano scappati, tranne i due del M5S".

"La cosa si è messa apposto poco dopo con un documento che parlava solamente di Gronda. L'alleanza è andata in pezzi. Il Pd ha cominciato ad urlare tanto da non partecipare al voto. I 5 Stelle hanno votato contro - conclude Vaccarezza - Sappiate che l'unica alternativa possibile in questa Regione è rivotare Giovanni Toti. Questi signori del centrosinistra se dovessero andare al governo della Regione, cosa che non succederà, anteporranno sempre la loro militanza politica agli interessi dei liguri".