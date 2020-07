Cucciolo di capriolo sul sedile della "gazzella": il curioso salvataggio dei carabinieri di Cairo

Un cucciolo di capriolo soccorso da una pattuglia della radiomobile della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte. L'allarme è stato lanciato questa mattina intorno alle ore 6.30.

L'animale si era 'rifugiato' all'interno di una delle gallerie presenti lungo la variante di "Carcare e Collina di Vispa" (lato San Giuseppe di Cairo). Capitato in mezzo al traffico mattutino, l'animale notevolmente impaurito, ha iniziato a correre disperatamente in ogni direzione. In particolare contro i veicoli che sopraggiungevano. Creando di fatto una situazione di pericolo. Sia per la sua incolumità, sia per la sicurezza della viabilità.

I militari della radiomobile hanno cosi fermato i veicoli e dopo varie peripezie, sono riusciti a bloccarlo. Il cucciolo in buona salute, è stato poi portato in salvo all'interno dell'Adelasia. Una volta liberato, il capriolo ha dato una rapida occhiata ai militari prima di dileguarsi nel bosco.