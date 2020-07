Mezzo pesante perde il carico in autostrada a Varazze: code in direzione di Genova

Si è sfiorato l'incidente dalle gravi conseguenze nella tarda mattinata di oggi quando un mezzo pesante ha perso il proprio pesante carico sulla A10, in un tratto di strada compreso tra Varazze e Arenzano, direzione Genova.

A sfondare la parte posteriore del tir, quella che contiene il materiale trasportato, è stato un blocco di marmo dalle importanti dimensioni. Fortunatamente nessun altro mezzo si è trovato nell'istante dell'accaduto ad una distanza tale da essere coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polstrada e gli uomini di Autostrade per l'Italia, che stanno provvedendo a rimuovere il pesante masso e verificare le condizioni del mezzo danneggiato per rimuovere anch'esso.

Il conducente del mezzo, di nazionalità lituana, è stato trasportato in ospedale per alcuni controlli visto lo stato di agitazione in cui versava.

Si è però trattato dell'ennesimo episodio a causare code su una tratta di autostrade, quella ligure, già tristemente nota nelle ultime settimane per i disagi causati dai molti cantieri. Immediatamente tra Celle e Varazze si sono dunque formati circa 2 chilometri di code.