Tamponamento sulla A10 tra i caselli di Celle e Varazze

Circa un paio di chilometri di coda, in direzione Genova, sull'autostrada A10 tra i caselli di Celle Ligure e di Varazze.

A rallentare il traffico un tamponamento tra due autovetture. Fortunatamente molto blande le conseguenze: il guidatore dell'automobile tamponata, quasi incolume, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per minimi accertamenti, così come il guidatore dell'altra autovettura, praticamente illeso.

Per entrambi la procedura di rito prevede di rilevare eventuali conseguenze. Nel frattempo la viabilità procede molto lentamente.

Una curiosità singolare: l'episodio si è verificato a poche decine di metri di distanza dall'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando un camion ha perso il suo carico pesante (leggi QUI).