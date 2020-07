"Tu chiamale se vuoi... emozioni": un convegno sul Parkinson ad Albenga

L’associazione “Prendiamoci per mano” progetto Parkinson saluta l’estate 2020, caratterizzata dai molteplici problemi del Covid 19, promuovendo un fine settimana per informare, discutere, approfondire circa le ultime risorse terapeutiche e le recenti scoperte intorno alla malattia di Parkinson, che costituisce l’elemento accomunante dell’associazione stessa. La ricerca, infatti, continua a perseguire obiettivi importanti per gli ammalati parkinsoniani e, nello stesso tempo, sono in corso esperienze per strategie non farmacologiche coadiuvanti le terapie.

Così sabato 4 e domenica 5 luglio 2020, nella sede dell’Associazione situata presso lo studio Muovi La Salute si alterneranno interventi, contributi e testimonianze di ricercatori e clinici ed attività di esperti in tecniche motorie e di pazienti che ne hanno tratto beneficio.

Il programma approntato prevederà i seguenti interventi:

ore 15 saluti iniziali

ore 15.15-16.45 collegamento online da Roma con la Dott.ssa Silvia Della Morte e il Dott. Modugno che ci spiegheranno La chiave di avviamento per una buona terapia e le migliori istruzioni per l’uso

ore 16.45 coffee break

ore 17.00 intervento della Dott.ssa Silvia Mecca e Dott.ssa Ilaria Moreno: Corpo ed emozioni - metti in azione il tuo benessere

ore 18.00 Francesca Di Biasio e Dott.ssa Laura Avanzino neurologhe presso l’ospedale San Martino di Genova che ci presenteranno La realtà territoriale genovese con Domande e risposte

ore 19 – 19,30 Presentazione del progetto nazionale di sensibilizzazione alla malattia di Parkinson “Mettiamoci la faccia” a cura di Vik e Valeria – Briefing Shooting fotografico di domenica 5 alle ore 9,30

L' associazione “Prendiamoci per mano” ha deciso di aderire al progetto “Mettiamoci la faccia” ideata e realizzata da due nostri "colleghi" parkinsoniani che intendono raccogliere significativi fotogrammi da utilizzare per divulgare la realtà della malattia e la lotta per accettarla e contemporaneamente combatterla e per invogliare i malati ad affrontarla con orgoglio.