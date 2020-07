Alassio, lungomare transennato verso Laigueglia. AssoRistoBar: "Un breve disagio nel nome della sicurezza"

Sono arrivate diverse segnalazioni alla nostra redazione relativamente al posizionamento di alcune transenne sul lungomare di Alassio. Il tratto interessato si trova a breve distanza dal confine con Laigueglia, nel punto in cui si può transitare da una città all’altra a piedi semplicemente percorrendo i due lungomare attigui. Alcuni Lettori ne hanno fatto più che altro una questione di carattere estetico, altri invece hanno sollevato alcune problematiche relative al passaggio un po’ stretto.

Ricordiamo che il provvedimento è stato preso per ragioni di sicurezza a causa del fatto che le frequenti mareggiate hanno minato la struttura delle ringhiere tra la passeggiata e la spiaggia sottostante.

Commenta in merito Carlomaria Balzola, presidente di AssoRistoBar Alassio: “La zona passeggiata è un punto panoramico di grande impatto turistico. Ovviamente siamo dispiaciuti della situazione legata alla corrosione dei piloni di appoggio, ma prendiamo atto del fatto che in questa circostanza si è tutelata prima di tutto la sicurezza”.

Prosegue Balzola: “Siamo certi del fatto che si tratterà di un disagio breve e veloce, con un pizzico di pazienza riusciremo a offrire ai nostri turisti la passeggiata nel suo splendore di sempre.

Ci teniamo comunque a ricordare come AssoRistoBar che il passaggio, seppur difficoltoso, è sempre garantito. I nostri locali presenti nel quartiere, inoltre, offrono sempre il miglior servizio, per una zona viva e per concedersi un momento di piacevole relax”.

Conclude il presidente dell’associazione di esercenti: “Va dato atto al Comune di avere affrontato recentemente tanti lavori di rifacimento del manto stradale, di abbattimento delle barriere architettoniche e, in generale, di tutela e riqualificazione del territorio, peraltro in un periodo storicamente non fortunato ed economicamente difficile per tutti”.