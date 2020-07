A10 chiusa nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano (direzione Savona): segnalate code

"Sulla A10 Genova-Savona resta chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano in direzione di Savona per consentire il completamento di attività di verifica all'interno della galleria Borgonuovo. La riapertura è prevista entro la mattinata". Lo si legge sul sito di Autostrade per l'Italia.

"Al momento segnaliamo 6 Km di coda sulla A26 in direzione di Genova tra Masone e l'allacciamento con la A10. Chi da Genova è diretto verso Savona/Ventimiglia potra' raggiungere Arenzano tramite la SS1 Aurelia, dove si potra' rientrare in A10. Gli utenti che dalla A26 sono diretti verso Savona/Ventimiglia verranno deviati in direzione di Genova dove potranno uscire alla stazione di Prà e raggiungere Arenzano tramite la SS1 Aurelia, dove si potra' rientrare in A10 in direzione Savona".

"Ai mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona si consiglia di raggiungere la A21 tramite A26 o A7 e procedere in direzione Torino fino alla A6 Torino-Savona, attraverso cui procedere in direzione di Savona" concludono da Autostrade.