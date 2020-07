Scattata l'allerta gialla per temporali: per ora cielo sereno o poco nuvoloso nel savonese

E’ scattata alle ore 8 l’allerta gialla temporali che interessa tutta la Liguria e che si concluderà alle 21 (in mattinata, come sempre, ulteriori valutazioni sulla base della situazione in atto e delle ultime uscite modellistiche previsionali). Lo si legge nel bollettino diramato da Arpal.

Per ora il cielo è sereno o poco nuvoloso su buona parte della regione con addensamenti che interessano le zone più a Levante. Una corposa banda nuvolosa è, invece, presente, sulla vicina Francia.

I venti sono generalmente settentrionali, deboli mentre il mare è mosso. Nella notte la temperatura minima si è registrata a Colle di Nava (Pornassio, Imperia) con 8.6 mentre nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia questi sono stati i valori minimi: Genova Centro Funzionale 21.7, Savona Istituto Nautico 20.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 20.6, La Spezia 22.5. Alle ore 8 il valore più alto è di 26.9 ad Alassio.

Ricordiamo che, nella sezione meteo-previsioni del sito Arpal, sono presenti tre brevi video che illustrano il significato dell'allerta temporali, i colori dell'allerta e le diverse fasi operative.