Borghetto, il sindaco Canepa passa alla Lega: "Trovato interlocutore serio e attento a problemi della gente"

“Da quando faccio il sindaco – dichiara il sindaco Canepa - mi sono reso conto ancora di più che, molto spesso, la politica sia a livello locale sia nazionale finisce per perdere di vista il contatto con la gente, con il territorio. Il rischio è quello di limitarsi a pontificare sui massimi sistemi senza risolvere i problemi quotidiani delle persone e dei territori. Nella Lega ho trovato, in più occasioni, un interlocutore serio e attento a tutelare questi aspetti, pronto ad ascoltare la gente e a portare avanti le loro istanze, attuando quello che poi è lo scopo più nobile della politica. Per questo motivo ho deciso di tesserarmi per dare anche il mio modesto contributo per un ulteriore, si spera, crescita del movimento soprattutto a livello locale”.