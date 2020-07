L'assessore del comune di Savona Zunato: "Costituzione di un albo di imprese per la gestione dei bandi"

"Si tratta di un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un albo di aziende/imprese per lo svolgimento del servizio di ricerca gestione e rendicontazione di bandi e finanziamenti" commenta in una nota l'assessore allo Sviluppo Economico del comune di Savona Maria Zunato.

"L’avviso, promosso dall'Anci, è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di aziende ed imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura finalizzata all'affidamento diretto per lo svolgimento dei servizi più sopra citati, nel rispetto dei requisiti indicati, così come previsto dalla normativa vigente".

"La costituzione dell'albo riguarderà lo svolgimento delle attività di ricerca, gestione e rendicontazione di bandi e finanziamenti per conto di ANCI Liguria, attraverso una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 ed entro il valore di contratto previsto inferiore ad euro 40.000,00. Il servizio di ricerca gestione e rendicontazione di bandi e finanziamenti verrà svolto dall'operatore con eventuale affidamento diretto alle condizioni indicate in risposta all'avviso sulla base di un progetto dettagliato che risponda alle specifiche esigenze che l’amministrazione aggiudicatrice andrà ad individuare".

"La manifestazione di interesse deve essere trasmessa secondo le modalità dell’avviso entro il 14 luglio 2020" conclude l'assessore Zunato.