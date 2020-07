Il "Premio Eccellenza Donna" di Fidapa alle dottoresse e infermiere dell’ospedale di Albenga

Stamattina la cerimonia di consegna del "Premio Eccellenza Donna", conferito da Fidapa - Distretto Nord Ovest sezione Albenga- alle dottoresse e alle infermiere del reparto Covid-19 dell'ospedale S.Maria di Misericordia per la loro passione, dedizione e impegno.

“Quest’anno ci siamo confrontate con le socie e non abbiamo esitato un minuto a riconoscere questo premio alle donne, dottoresse e infermiere, che hanno fatto tanto in questi tristi mesi, senza sosta la loro presenza a fianco dei malati è stata fondamentale. Hanno attraversato momenti di emozioni fortissime, momenti di sconforto e tristezza ma sempre al loro posto non hanno mai abbandonato colui che aveva bisogno”. dichiara la presidente Fidapa Daniela Aicardi

“E' con grande piacere che riceviamo questo ulteriore segno di stima e riconoscimento per il lavoro svolto con tanta dedizione.” commenta la Dott.ssa Monica Cirone, Direttore della S.C. Coordinamento professioni sanitarie ospedaliere. “Il nostro personale sanitario ha dato davvero il massimo, ogni giorno. I piccoli e grandi gesti di riconoscimento e ringraziamento ricevuti dai cittadini ci hanno aiutato molto a superare questo faticoso periodo e ci hanno dato la forza per continuare ed andare avanti”

“Quello di oggi è un riconoscimento davvero speciale perché è dedicato a tutte le nostre professioniste: donne che in questi mesi hanno dovuto conciliare lavoro e famiglia in condizioni davvero difficili” conclude la Dott.ssa Cirone

Alla cerimonia erano presenti: in rappresentanza di Fidapa: Antonella Tosi, Presidente Distretto Nord Ovest Fidapa; Daniela Aicardi, Presidente Fidapa sezione Albenga; Patrizia Calligaro, Segretaria esecutiva Fidapa Albenga; Giuliana Melotti, Vice Presidente Fidapa Albenga e Presidente Proloco Loano; Gianfranca Lionetti, socia Fidapa e Vicesindaco di Toirano; Simona Vespo, socia Fidapa e Assessore Politiche Sociali Comune di Albenga; Martina Isoleri, socia Fidapa e Consigliere Comune Albenga con delega al Volontariato.

In rappresentanza del Comune di Albenga: Alberto Passino, Vicesindaco di Albenga (accompagnato da Vespo e Isoleri già citate sopra).

Come autorità locali: carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

In rappresentanza di Asl 2: Adriana Brusa, Direttore Sociosanitario; Monica Cirone, Direttore SC Coordinamento professioni sanitarie ospedaliere; Teresiano De Franceschi Direttore Medicina interna Ospedale di Albenga.