Albisola, in cammino verso la luna: Eunike aderisce alla sfida "To the moon and back"

Eunike asd, associazione sportiva dilettantistica albisolese che organizza corsi di numerose discipline rivolti a persone con e senza disabilità intellettiva, ha aderito con entusiasmo alla nuova iniziativa di Special Olympics Italia denominata "To the Moon and Back". L'obiettivo è molto ambizioso e raggiungibile solo con l'impegno di atleti, partner e tecnici dell'associazione, ma anche di amici, familiari e sostenitori: coprire dall'1 al 21 luglio la distanza esistente tra la Terra e la Luna, 384.403 km.



"Nei mesi di lockdown noi di Eunike abbiamo continuato regolarmente a proporre tutti gli allenamenti attraverso la piattaforma Zoom, affinché i nostri atleti potessero mantenere la propria routine e le relazioni con i compagni, ma non vedevamo l'ora di poter tornare ad incontrarci e vivere insieme nuove sfide, sempre nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza anti Covid-19 - commenta Serena Taccetti, presidente dell'associazione - Questa nuova e avvincente challenge è rivolta a tutti perché solo unendo i nostri passi potremo arrivare così lontano. Hanno già aderito centinaia di persone in Italia, tra cui molti membri del nostro team, i cui progressi sono visibili nella classifica costantemente aggiornata. Special Olympics Italia ha anche previsto tanti premi per i partecipanti più attivi".



Sarà possibile per tutti registrare quotidianamente i propri percorsi attraverso l'App gratuita "Adidas Running" e, unendosi alla community creata da Special Olympics Italia, contribuire a raggiungere la Luna entro il 21 luglio, data in cui si celebra lo sbarco di Neil Armstrong.



"Da poco sono ripartiti i nostri corsi estivi, tra cui quelli del gruppo cammino e del gruppo di corsa: questa sfida è davvero perfetta per noi, perché percorrendo i sentieri di Albisola potremo non solo apprezzare le bellezze del territorio, ma anche avvicinarci alla Luna! - conferma Eleonora Ferrari, responsabile dell'area tecnica di Eunike - Siamo felici delle tante adesioni che abbiamo avuto e del programma che abbiamo strutturato grazie alla collaborazione di diverse realtà, tra cui l'Assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Albisola Superiore e il Golf Club Albisola. Nei primi appuntamenti abbiamo camminato a piedi nudi sul magnifico green del campo da golf e visitato la collina dell'Uliveto, mentre nelle prossime settimane organizzeremo piccole sfide di orienteering, passeggiate sul bagnasciuga e trekking sulla rete sentieristica albisolese, ampliata e valorizzata negli ultimi anni grazie all'impegno dell'Assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Albisola Superiore, della Protezione Civile e dei gruppi di volontari di Luceto ed Ellera. Chi volesse unirsi al gruppo cammino può contattarci al numero 3498659560 o all'indirizzo info@eunikeasd.it, mentre per partecipare con la nostra 'squadriglia cosmica' alla sfida 'To the Moon and Back' basta unirsi al gruppo specifico sull'app "Adidas Running", impostare l'attività su 'Corsa' e iniziare a camminare".



Clicca QUI per il link diretto per scaricare l'app gratuita e accedere alla challenge di Special Olympics "To the Moon and Back"