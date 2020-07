Alassio, controlli della Polizia di Stato: deferito un giovane sorpreso a prendere a calci la porta di in negozio

Come da disposizioni del Questore di Savona sono stati predisposti straordinari servizi di controllo nella città di Alassio. Fin dal primo mattino odierno sono stati operati controlli in spiaggia, dove sono stati sanzionati due gruppi di giovani che dormivano sull'arenile.

In particolare sono stati oggetto di attenzione la stazione ferroviaria, nella quale tutti i giovani turisti in ingresso sono stati fermati e sottoposti a controlli. Sono stati oggetto di monitoraggio i giardini pubblici ed in particolare il olo della città: sono stati effettuati controlli su tutti i soggetti che stazionano sul pontile. Personale con le moto d'acqua darà supporto al personale delle Volanti per i controlli sulle spiagge libere.

Nel corso della notte personale della Squadra Volante ha deferito alla Procura della Repubblica di Savona un giovane piemontese ubriaco che senza motivo danneggiava a calci la porta di in negozio. I controlli stringenti si protrarranno per tutta l'estate.