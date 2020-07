Brucia mobili e materassi ad Urbe davanti alla sua abitazione: denunciato dai Carabinieri Forestali

I Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sassello hanno denunciato alla Procura della Repubblica un residente del Comune di Urbe perché è stato sorpreso a bruciare rifiuti.

I militari, durante il controllo del territorio, si sono accorti di una fumata nera e si sono immediatamente recati sul posto per verificare se si trattasse di un incendio o di un abbruciamento di rifiuti.

Sul posto hanno trovato S.D. che stava smaltendo rifiuti, tra cui mobili, materassi ed altri oggetti, bruciandoli davanti alla sua abitazione. Immediatamente hanno fatto spegnere il fuoco ed hanno identificato il responsabile del fatto per poi procedere alla denuncia alla Procura della Repubblica per smaltimento illecito di rifiuti, come previsto dall’articolo 256 BIS del Decreto Legislativo 152/2006.