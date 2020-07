Incidente sulla A10 tra i caselli di Savona e Albisola: due persone al San Paolo e traffico in tilt

Incidente stradale nel pomeriggio odierno lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 17.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Il sinistro si è verificato nel tratto di A10 tra i caselli di Savona e Albisola (all'altezza di Albissola Marina) in direzione di Genova. Secondo quanto riferito, sarebbero due i mezzi coinvolti in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona: due persone (un uomo di 28 anni e una donna 26enne) sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Paolo.

A causa dell'incidente sono segnalati disagi al traffico con code e rallentamenti.