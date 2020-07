Vado, perde il controllo dell'auto, sbatte contro i mezzi parcheggiati e carambola nel torrente: ferito trasportato in codice giallo

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 2.30 questa notte per un incidente avvenuto tra via Piave e via Sabazia a Vado Ligure.

Un'auto avrebbe perso il controllo, avrebbe sbattuto contro le auto parcheggiate e sarebbe carambolata nel torrente Segno.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Spotorno, dell'automedica del 118 e dei vigili del fuoco che hanno prima estratto l'uomo dall'abitacolo e poi recuperato il mezzo.

Il ferito, fortunatamente senza gravi conseguenze è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.