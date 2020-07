Cairo, la scrittrice Paola Carenti presenta il libro "Scilly. La mia vita straordinaria"

Oggi pomeriggio alle ore 18 presso Palazzo Scarampi, cortile esterno alla biblioteca di Cairo Montenotte, la scrittrice Paola Carenti presenterà il libro "Scilly. La vita straordinaria".

Nata a Savona, ma attualmente residente in Trentino Alto Adige, Paola Carenti ha lavorato come attrice, autrice e regista sia per il teatro di prosa, sia per quello dei ragazzi. È stata direttrice artistica del teatro di Cairo Montenotte.

"Scilly. La mia vita straordinaria" è il suo primo libro. Ha voluto presentarlo in anteprima proprio a Cairo Montenotte, la città che l'ha vista crescere. Il volume è dedicato ai bambini dai sei ai cent'anni. Converseranno con l'autrice Giuliana Balzano e Antonella Ottonelli. Le artiste Laura Di Fonzo e Monica Porro dipingeranno l'incontro.