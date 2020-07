Borghetto Santo Spirito, il sindaco Canepa entra nella Lega: la soddisfazione della sezione "Borghetto S.S. - Val Varatella"

"In qualità di commissario della sezione 'Borghetto S.S. - Val Varatella', non posso che essere particolarmente felice dell’ingresso del nostro sindaco Giancarlo Canepa nella grande famiglia della Lega Salvini Premier. Questa è la testimonianza di come sempre più amministratori locali vedano nel nostro movimento un'occasione per essere riconosciuti come i veri portavoce del territorio e delle istanze dei propri concittadini". Così Paolo Erre, commissario della Lega Salvini Premier, sezione "Borghetto S.S. - Val Varatella".