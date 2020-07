Elezioni regionali, il Super Indice premia la lista 'Cambiamo con Toti Presidente'. Vaccarezza: "Sfiorato il 15%, un risultato importantissimo"

"La lista Cambiamo con Toti Presidente è arrivata a sfiorare il 15 per cento: un risultato importantissimo, una lista che si affaccia per la prima volta sul panorama politico, testimonia nei numeri quale sia il gradimento nei confronti del lavoro fatto in questi anni da Giovanni Toti - prosegue Vaccarezza - Il valore rilevato da la proiezione di 4 seggi; quindi esiste una ragionevole certezza di poter vedere rappresentate tutte le province della nostra regione. Non solo: a legge elettorale invariata, vista il successo come presidente di Giovanni Toti, potrebbe addirittura accadere che la lista Toti possa guadagnare un seggio in più dalla non attribuzione totale del listino. Al di la della quantità dei seggi, quello che salta agli occhi è il gradimento dimostrato nei confronti del nostro Governatore. Questo è senz'altro uno sprone a fare sempre di più e sempre meglio".