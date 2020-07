Finale, pomeriggio tra le vie del centro per gli esponenti della Lega (FOTO)

Anche a Finale la locale sezione della Lega ha trascorso il pomeriggio nelle vie della cittadina, come accaduto dalla mattinata di oggi, 4 luglio, in tutta la Regione.

Nella centralissima via Pertica, insieme alla consigliere comunale Marinella Geremia presente anche l'onorevole Sara Foscolo, commissario della sezione.

Oltre alla campagna di tesseramento, i militanti del "Carroccio" hanno portato avanti la raccolta firme "per la sospensione delle cartelle di Equitalia, per fermare la sanatoria dei clandestini, per difendere i decreti sicurezza e dire basta ai vitalizi".