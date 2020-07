Scosceria (Fratelli d'Italia): "Continua la triste sagra dei disastri che il governo giallo-rosso della sinistra regala all'Italia e alla Liguria"

"Continua la triste sagra dei disastri che il governo giallo-rosso della sinistra regala all'Italia e, per quello che riguarda noi cittadini, alla Liguria ed alla nostra Provincia di Savona. L'economia è al collasso ma la Ministra dei Trasporti continua con grande menefreghismo politico a penalizzarci favorendo di fatto estenuanti code chilometriche. Le autostrade sono diventate impraticabili ed i turisti, se possono, fuggono dalla nostra Provincia danneggiando irreparabilmente albergatori, ristoratori e, più in generale, commercianti ed esercenti". Così l'Avv. Renato Scosceria, candidato alle Elezioni Regionali per Fratelli d'Italia

"L'altra Ministra, la ben nota Azzolina, sta compromettendo irreparabilmente l'anno scolastico per decine di migliaia di studenti sia per quanto riguarda le strutture, sia per il corpo insegnante rispetto al quale c'è un pauroso deficit di personale docente. E ciò dopo aver penalizzato in ogni modo la scuola privata che in un momento di tanta crisi meritava e merita ben altra attenzione. Parafrasando un ben noto detto latino, aggiungo: 'usque tandem Giuseppi abuteris patientia nostra?'" conclude infine Scosceria.