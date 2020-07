27kg di marijuana pronti per essere spacciati nei locali notturni del savonese: arrestato 33enne dai carabinieri (FOTO E VIDEO)

27 kg di marijuana pronti per essere spacciati a Savona, a Vado Ligure e nella provincia di Imperia destinati ai consumatori, frequentatori dei locali notturni della fascia d'età dai 17-18 anni e 30-35 anni.

I carabinieri del nucleo investigativo di Savona insieme ai militari della compagnia di Novi Ligure dopo un'attività durata 15 giorni hanno effettuato una operazione di controllo su noti spacciatori del savonese che ricevevano droga da quattro soggetti di nazionalità albanese.

Uno dei soggetti, A.K., 32 anni, è stato seguito per una settimana e ieri dopo essere stato notato a spostare stupefacente dalla sua auto ad un camion è stato fermato dagli agenti a Novi Ligure.

Nel momento della perquisizione sono stati rinvenuti nel mezzo, circa 14mila euro e successivamente dopo il via libera Pm della Procura di Alessandria Rinaldi, sono stati rinvenuti nella sua abitazione 3mila euro e i 27 kg di marijuana divisi in sacchi e già confezionata rispettivamente da 4 e 8 kg, in arrivo probabilmente dalla Spagna.

Questa mattina si svolgerà l'udienza di convalida in Tribunale ad Alessandria. Sarebbero dieci gli indagati a piede libero.

"E' uno stupefacente che finisce qua in Liguria, quest'anno ancora di più, il mercato della droga si è fermato e ora deve recuperare i mesi persi. La Liguria è già meta di turismo ed è chiaro che si tratta di uno dei mercati più interessantI sul quale lavorare" ha spiegato il colonnello e comandante del reparto operativo dei carabinieri Alessandro Ciuffolini.

