Noli, rinviate al 2021 le celebrazioni del quindicesimo anniversario con la città tedesca di Langenargen

Il Covid-19 ha fermato, temporaneamente, anche il gemellaggio Noli-Langenargen.

Quest'anno ricorre il quindicesimo anniversario della firma del patto di amicizia fra le due città e le rispettive amministrazioni e associazioni avevano programmato una serie di iniziative per festeggiare insieme questo traguardo, sia in Italia che in Germania. In particolare, per ottobre era prevista una serie di iniziative a Noli, con la partecipazione di oltre 200 amici tedeschi.

Vista la situazione sanitaria e considerata l'esigenza di organizzare gli eventi con largo anticipo, le responsabili italiana e tedesca delle associazioni per il gemellaggio, Laura Carosa e Dagmar Frick, hanno concordato con i rispettivi primi cittadini di rinviare il tutto al 2021.

In particolare, l'evento di ottobre a Noli sarà spostato al prossimo mese di marzo, in coincidenza con la Milano-Sanremo di ciclismo (19-21 marzo).