Coronavirus a Borghetto, il sindaco Canepa smentisce le voci su una ripresa dei contagi: "Stop fake news, solo 2 casi non gravi"

"Stop fake news su Borghetto. Da una quindicina di giorni circolano voci di una massiccia ripresa dei contagi nella nostra cittadina. La scorsa settimana girava voce che si fosse addirittura dovuto isolare un condominio intero, oggi il tam tam del 'sentito dire' riferiva che era stato chiuso uno stabilimento balneare... La verità è che attualmente vi sono solo 2 casi confermati, non gravi, di persone poste in isolamento unitamente ai loro congiunti. Il minimo storico da quando è iniziata l’emergenza". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, relativamente ad alcune voci inerenti il coronavirus e una ripresa dei contagi nella cittadina rivierasca.

"Borghetto ha già pagato un prezzo molto alto per via del Covid e i cittadini, le attività economiche e i turisti hanno tutto il diritto di voltare pagina - prosegue Canepa - Smentisco categoricamente queste voci catastrofiste che sono assolutamente infondate. Ne approfitto per ricordare quanto sia importante rispettare le regole di contenimento Covid, in particolare rispettando il distanziamento sociale ma al contempo invito tutti a un atteggiamento sereno e positivo e a non dare ascolto a millantatori e disinformati. Il nostro tessuto economico merita la fiducia di cui ha bisogno. Non bisogna abbassare la guardia ma neppure generare panico senza motivo alcuno".