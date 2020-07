Regionali 2020, tra certezze e indiscrezioni chi si candida in Val Bormida?

Poco più di due mesi alle Regionali in Liguria. Come oramai noto, le urne saranno aperte a meno di colpi di scena il 20 e 21 settembre. Una tornata elettorale di fine estate alquanto anomala condizionata dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Una partita importante si giocherà in Val Bormida. Dove alcuni argomenti molto sensibili e fondamentali per il futuro del territorio, vedi la questione legata all'ospedale di Cairo Montenotte, fanno pensare che la contesa sarà parecchio animata.

Ma chi saranno i candidati valligiani? Quasi sicuramente i consiglieri regionali uscenti Paolo Ardenti (Lega) e Mauro Righello (Pd). Poi l'assessore del comune di Cairo Montenotte Fabrizio Ghione, al momento l'unico ad aver ufficializzato la sua candidatura con Liguria Popolare.

Ma veniamo alle indiscrezioni. Cominciamo con il giovane e rampante vice sindaco di Millesimo Francesco Garofano tra le fila di Fratelli d'Italia. "Sicuramente il nostro territorio ha necessità di una rappresentanza più marcata, Fratelli d'Italia è un partito in costante crescita, e anche se al momento non c'è nulla di ufficiale, fa piacere che il mio nome sia associato alle prossime elezioni regionali. Vediamo cosa succede" ha spiegato alla nostra redazione.

Smentita invece l'ipotesi del sindaco di Bormida Daniele Galliano con il movimento "Cambiamo!" del presidente Toti. "Sono onorato che il mio nome sia stato preso in considerazione, ma non posso lasciare il paese. I prossimi anni saranno decisivi per il futuro del nostro comune. Ci sono in cantiere troppi lavori. Come ad esempio la rete escursionistica che prenderà parecchio tempo. Candidarmi per il Consiglio regionale è un pensiero che ho in testa. Ma non in questa tornata. Magari sarà per la prossima volta".