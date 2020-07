Albenga, chiuso fino a venerdì 10 luglio il ponte Rosso

L’amministrazione comunale di Albenga informa che, per esigenze emerse durante la fase di lavaggio ad alta pressione della struttura in metallo del ponte Viveri e per permettere una rapida esecuzione dell’intervento, si è reso necessario mantenere la chiusura dello stesso anche nelle ore notturne fino a venerdì 10 luglio.

Per poter raccogliere tutti i reflui del lavaggio, infatti, sono state installate delle cisterne di raccolta che rendono impossibile l’apertura notturna del ponte. L’Amministrazione si scusa per il disagio.