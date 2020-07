Millesimo, un "Bike Corner" in ricordo di Luciano Berruti: il taglio del nastro in piazza Italia (FOTO)

Inaugurato nella giornata di ieri un "Bike Corner" realizzato in piazza Italia a Millesimo dalla Bottega del Caffè in collaborazione con la famiglia di Luciano Berruti, icona del ciclismo di Cosseria, atleta e curatore museale amato e conosciuto in tutto il mondo, stroncato da un malore nell'estate del 2017 mentre percorreva le sue amate strade valbormidesi.

"In questo periodo di ripresa delle attività, il nostro tessuto commerciale dimostra di essere vivo e animato da grandi idee - spiega sui social il sindaco Aldo Picalli - Tutto questo nel ricordo di Luciano Berruti che con la sua bicicletta è stato ambasciatore della nostra valle nel mondo".